Remco Evenepoel correrà il Tour de France 2024! Sfida a Vingegaard e Pogacar

(Di martedì 9 gennaio 2024)ha annunciato che parteciperà alde2024. Il giovane fuoriclasse belga ha ufficializzato il proprio programma per la nuova stagione agonistica e ha svelato che sarà al via della Grande Boucle, in programma dal 29 giugno al 21 luglio lungo le strade transalpine. L’alfiere della Soudal-Quick Step si cimenterà nella corsa a tappe più importante e prestigiosa al mondo per la prima volta in carriera, dopo aver preso parte a due Giri d’Italia (nel 2021 e nel 2023, quando si ritirò mentre indossava la maglia rosa) e due Vuelta di Spagna (trionfò nel 2022, lo scorso anno fu dodicesimo). Il 23enne potrebbe essere il terzo incomodo nell’annunciatatra i due grandi favoriti della vigilia ovvero il danese Jonas(impostosi nelle ultime due edizioni) e lo ...

