Regionali | stallo centrodestra | Donzelli vede Meloni | su Sardegna Fdi ferma su Truzzu**

(Di martedì 9 gennaio 2024) Roma, 9 gen. (Adnkronos) - La Lega ribadisce il sostegno al presidente sardo uscente Christian Solinas: "Nessun passo indietro", il diktat che filtra dal Carroccio. Ed è muro contro muro, perché anche Fdi mantiene la barra dritta sul sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, 'incoronato' la settimana scorsa dal tavolo regionale dopo una riunione di ben 9 ore, contrari solo Lega e Partito sardo d'azione: "Il nome resta quello", assicurano in via della Scrofa chiudendo ogni spiraglio a un bis per Solinas. Intanto vanno avanti le interlocuzioni nella maggioranza. In attesa che il tavolo nazionale venga convocato -forse questa settimana ma non è escluso che slitti alla prossima- i contatti tra le 'seconde linee' chiamate a dipanare il nodo sono costanti e continui, riferiscono all'Adnkronos i beninformati. Per Fdi e Lega in campo Giovannie Alessandra Locatelli, che oggi ...

