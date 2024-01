Regionali | Candiani Lega | “Andrebbero evitate fughe in avanti e prese di posizione” VIDEO

(Di martedì 9 gennaio 2024) Stefano, esponente della, in esclusiva ai nostri microfoni sullein Sardegna: “Si vince con il centrodestra unito”. “Evitareindi“. Lo ha detto in esclusiva ai nostri microfoni il deputato dellaStefanorispondendo sulla matassa da sbrogliare nel centrodestra circa il candidato sul quale convergere alle prossimein Sardegna.tiene il punto del suo partito, ovvero ricandidare Solinas, ma non gradisce la nostra domanda sulla “fuga” indi Salvini ieri a Quarto Repubblica, quando durante la trasmissione di Mediaset ha annunciato che non carriera per le Europee. Stefano...

"In Sardegna giusto ricandidare Solinas, spiace per fughe in avanti. Salvini non si candida alle europee? Scelta di chiarezza verso gli elettori" ... (sbircialanotizia)

...Stefano, deputato e big della Lega, fa con l'Adnkronos mentre nel centrodestra si registra uno stallo nella trattativa per definire le candidature in vista delle prossime elezioni. ...E' stato presentato questa mattina al Centrodi Mestre il secondo volume della "Breve Antologia in Lingua Veneta" dal titolo: "All'ombra ...ai dialetti locali e alle parlate, ...(Adnkronos) – Fratelli d’Italia decida se fare il padre di famiglia che “si sacrifica per i propri figli” o se fare come il Conte Ugolino, che secondo la leggenda ripresa da Dante nella Divina Commedi ...Le elezioni regionali in Sardegna del 2024 sono state formalizzate per il 25 febbraio, quando i cittadini saranno chiamati a partecipare alle urne per eleggere il prossimo capo della Regione. L’attual ...