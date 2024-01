Referendum | Lajatico vota no 68% alla fusione con Peccioli

(Di martedì 9 gennaio 2024) Con oltre il 68 per cento di votidice no ae in alta Valdera, provincia di Pisa, salta ladei due Comuni L'articolo proviene da Firenze Post.

'Il progetto di fusione tramitedie Peccioli è fallito e chi l'aveva caldeggiato se ne faccia, quindi, una ragione - afferma Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega - . Da parte nostra, siamo ...Nel pomeriggio di lunedì 11 dicembre si è concluso ilconsultivo indetto dai Comuni die Peccioli con l'obiettivo di raccogliere le preferenze dei residenti in merito alla fusione amministrativa. Fautore principale del 'Sì' è stato il ...Con oltre il 68% di voti Lajatico ha detto no a Peccioli e in alta Valdera ... Sguanci ha ricordato la discussione già fatta in Aula di rispettare gli esiti del referendum: “Acquisita la volontà ..."Nonostante il referendum consultivo nel quale è prevalso il no schiacciante alla fusione, l’Amministrazione comunale di Peccioli non accetta la sconfitta ...