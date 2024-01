Record di morti da idrossiclorochina La cura anti-Covid osannata dai No Vax

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 9 gennaio 2024) Sono quasi 17mila le persone che potrebbero essere morte dopo aver assuntodurante la prima ondata di-19, secondo uno studio di ricercatori francesi. Il farmaco-malaria è stato prescritto ad alcuni pazienti ricoverati in ospedale con-19 durante la prima ondata della pandemia, “nonostante l’assenza di prove che ne documentino i benefici clinici”, sottolineano i ricercatori nel loro articolo, pubblicato nel numero di febbraio di Biomedicine & Pharmacotherapy. Sarebbero quasi 17mila leaccertate per effetti avversi causati dall’assunzione dicontro ilI ricercatori hanno stimato che circa 16.990 persone in sei paesi – Francia, Belgio, Italia, Spagna, Turchia e Stati Uniti – potrebbero essere morte per ...