Real Madrid-Atletico Madrid | Supercoppa di Spagna | streaming | formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di martedì 9 gennaio 2024)è una semifinale delladi2024 e si gioca mercoledì alle ore 20:00: tv,. Laha fatto scuola: da quest’anno anche la nostraItaliana coinvolgerà quattro squadre, con le vincenti delle due semifinali che poi si scontreranno nella finalissima in una sorta di Final Four. Nell’edizione ’24 delladi, ospitata ancora dall’Arabia Saudita, ci sono il, presente in qualità di vincitore della Coppa del Re, il Barcellona campione dell’ultima Liga, l’Osasuna finalista ...