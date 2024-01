Re Carlo non priverà mai Harry e Meghan Markle dei titoli

(Di martedì 9 gennaio 2024) I dissapori trae la Famiglia Reale inglese sono lontani dalla soluzione. Eppure, resi rifiuterebbe di prendere in considerazione l’idea di privare il duca e la duchessa di Sussex dei lororeali. Come hanno riportato alcune fonti, infatti, il Sovrano non ha intenzione di “punire” il figlio con una mossa di questo genere, nonostante la richiesta giunga ormai da diversi fronti. Le richieste di togliere al principee alla mogliei loroonorifici sono state avanzate per la prima volta quando i due si sono ritirati dai loro ruoli di reali lavoratori senior qualche anno fa. Le pretese si sono fatte sempre più insistenti quando i duchi di Sussex hanno cominciato a lanciare accuse nei confronti ...

L’Italia è stata sconfitta dalla Serbia con un sonoro 14-8 agli Europei 2024 di Pallanuoto femminile. Il Setterosa non è praticamente mai stato in ... (oasport)

... già pronta da mesi nel caso in cui il capo del governo decida dicorrere. Lo schema - che ... di Marene (Cuneo), seguito ovviamente dal recordman di preferenzeFidanza, capo - delegazione di ...... lo Stato che fa l'acciaiere in un mercato ipercompetitivofunziona e si finisce come Alitalia. E' la stessa identica storia". CosìCalenda a Zapping su Rai Radio Uno.Anche il sindaco di Pescara preoccupato per l'accorpamento degli istituti comprensivi 1 e 7; chiesta convocazione Consiglio straordinario ...Lunga intervista di Carlo Conti pubblicata sulle pagine del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni uscito nelle edicole oggi, martedì 9 gennaio 2024, in vista ...