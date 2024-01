Ravezzani rivela | «Circolano dei rumors | l’Inter e il Milan su Kean!»

Leggi su inter-news

(Di martedì 9 gennaio 2024)svela qualche una curiosa indiscrezione di mercato, secondo cui Inter esarebbero interessate a Moise Kean della Juventus.? A Tv Play, Fabioha lanciato un’indiscrezione di mercato legata alle dueesi: «Il mercato?si fermerà a Buchanan non prenderà un attaccante. Ilha preso Terracciano e potrebbe fermarsi qui. Alla Juventus stanno capendo che se perdi un giocatore o due non devi comprarne subito un altro. Se volete un sussurro di mercato si dice che Inter epossano essere interessate a Kean. Per ora però sono soltanto dei». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ...