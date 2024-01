Rapina in Bicicletta a Roseto degli Abruzzi | Minorenne Arrestato | già Noto alla Giustizia

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 9 gennaio 2024) Teramo - I carabinieri della stazione dihanno eseguito un arresto in seguito alle indagini condotte sullaai danni di una anziana cittadina. Il presunto responsabile, un minore residente in città, è stato tratto in custodia cautelare in esecuzione di un'ordinanza emessa dalle autorità giudiziarie. Il 5 ottobre 2023, una donna di 66 anni è stata vittima di unamentre camminava per le strade di. Due giovani, a bordo di una, hanno abilmente strappato la borsavittima, fortunatamente senza causare ferite o provocare la caduta della donna. La borsa, contenente circa 70 euro in contanti, documenti e un telefono cellulare, è stata successivamente ritrovata poco distante, abbandonata con il suo ...