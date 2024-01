RaiNews non ha pubblicato un articolo su piattaforme finanziarie sponsorizzate da Diletta Leotta

(Di martedì 9 gennaio 2024) L’8 gennaio 2024 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un presuntolo stesso giorno dae intitolato “Grande scandalo: La direzione di Canale 5 si rifiuta di commentare la situazione del suo dipendente Amedeo Grieco”. Secondo quanto si legge nel pezzo, durante la diretta del programma di Mediaset Felicissima sera, l’ospiteavrebbe svelato al conduttore Amedeo Grieco, membro del duo comico Pio e Amedeo, il nome della piattaforma web da lei utilizzata per investire e guadagnare facilmente. Si tratta di una notizia falsa. L’intervista di Amedeo Grieco e Pio D’Antini, comici e conduttori del programma di Canale 5 “Felicissima sera”, alla conduttrice televisiva...

"Vietare eosservare è controproducente e meno proficuo", ha aggiunto, "chi gestisce l'ordine pubblico deve fare in modo chesi registrino incidenti. Chi dice che la questurastia facendo ...mi sono mai sottratto ai confronti parlamentari quando richiesto. Nel caso di specievedo cosa possa riferire, seper quanto riguarda la licenza di porto d'armi e le forme di tutela ...La corte d'appello federale di Washington deve esaminare la richiesta di immunità penale come ex presidente rispetto alle accuse del procuratore speciale Jack Smith sui tentativi di capovolgere il ris ...La motonave Santa Lucia non ha effettuato la tratta via mare rimanendo ancorata nella banchina termolese. La Capitaneria di porto ha diramato un avviso di burrasca per vento di nord-est forza 7 e mare ...