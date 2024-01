Raid e aggressioni negli ospedali | furto choc anche ai piccoli pazienti

(Di martedì 9 gennaio 2024) I numeri parlano chiaroultimi tre anni lea medici e infermieri è triplicato, così come sono aumentati inei confronti delle strutture sanitarie

I ntanto la sede di Napoli della Onlus Mani Tese è stata presa di mira da unl'altra notte, ...come non sia la prima volta che la bottega e la sede dell'associazione sia oggetto die ...La ragazza, esasperata dalle continueverbali e fisiche, aveva deciso di lasciarlo. Il ... Leggi i commenti I commenti dei lettori Video del giornoisraeliano a Beirut uccide Saleh ...Israele, ucciso capo militare di Hezbollah (che aveva colpito basi al confine). Netanyahu: «Gli abbiamo dato una lezione» ...La strategia degli Stati Uniti per il Medio Oriente è chiara e lo è già dal 7 ottobre 2023. Da una parte c'è lo strumento delle tonnellate di ferro e acciaio ...