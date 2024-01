Rafael Nadal’s 2007 French Open Final Winning Racket Over Federer Up For Auction

(Di martedì 9 gennaio 2024) NEW YORK, Jan. 9, 2024 /PRNewswire/Prestige Memorabilia, the global leader in tennis memorabilia, is thrilled to announce anfeaturing a remarkable piece of tennis history:Nadal's championship pointfrom hisvictoryRoger. The iconicwas the exactwith which Nadal won the

Su El Paìs: 'Sa che l'unica possibilità che gli resta in questo tennis è accorciare gli scambi e fare più vincenti' Spain'receives medical treatment for his hip during the third set of play against Australia'Jordan Thompson at their men'singles match during the Brisbane International tennis tournament ...... ma lui non'è fatto scoraggiare. Si è tolto dalla testa la ...si spinse fino in semifinale per poi arrendersi alla corte di...fino in semifinale per poi arrendersi alla corte di. ...