Quattro miliardi di sussidi statali per produrre batterie e pannelli made in Europe | c’è il via libera della Commissione

(Di martedì 9 gennaio 2024) Il futurotransizione ecologica si gioca (anche) a colpi di. Lo scorso anno, laa ha allentato le maglie dei rigidi protocolli sugli aiuti di Stato destinati a progetti per tecnologie a impatto zero. Una strategia nata per scongiurare la fuga delle cosiddette aziende clean tech negli Stati Uniti e che proprio nei giorni scorsi ha iniziato a dare i primi risultati. Ieri, lunedì 8 gennaio, Bruxelles ha dato il viaa due maxi progetti. Il primo riguarda un aiuto di 2,9di euro stanziati dal governo francese per supportare la produzione disolari, turbine eoliche e pompe di calore. Il secondo si riferisce invece a un finanziamento di 902 milioni di euro concessi dal governo tedesco ...

17,7anche in Italia Gli aiuti di Stato di Francia e Germania non sono gli unici ad aver ricevuto l'ok della Commissione Europea. Poco prima di Natale, anche l'Italia ha avuto il via libera ...... a Las Vegas, l'azienda presenterà il suo più efficiente scaldabagno elettrico,volte più ... per esempio, procede con lo sviluppo dell'infrastruttura per l'H2 e investe settedi ...Ieri è iniziata una settimana di scioperi per la Germania che culminerà con una manifestazione a Berlino lunedì 15 gennaio. Mercoledì anche tre giorni di agitazione per i ferrovieri ...A cinque anni dal lancio, Trade Republic cresce fino a diventare il più grande broker europeo e la principale piattaforma di risparmio. Attualmente, quattro milioni di clienti in 17 Paesi investono co ...