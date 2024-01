Quarti di finale di Coppa Italia | gli ultimi precedenti e sfide inedite

Leggi su glieroidelcalcio

(Di martedì 9 gennaio 2024) Ididi: glitra le squadre coinvolte Tra martedì 9 e giovedì 11 gennaio si disputeranno ididella. La prima sfida vedrà contrapposte, all’Artemio Franchi, Fiorentina e Bologna. Una sfida che non si vedeva, in questa competizione, dall’edizione del 1998-1999. In quel caso le due compagini si affrontarono nella semi. All’andata la Viola vinse, in trasferta, per 2 a 0. Al ritorno, i felsinei pareggiarono i conti nei 90? ma, nei supplementari le reti di Cois e Rui Costa fecero passare il turno alla squadra gigliata. Alle 18.00 di mercoledì 10, ci sarà il derby di Roma. L’ultima volta che le due squadre della Capitale si ...