Quanto Guadagna uno Scrittore

(Di martedì 9 gennaio 2024) Se la lettura rappresenta da sempre la tua passione, probabilmente almeno una volta ti avrà stuzzicato l’idea dirti da vivere scrivendo libri. Del resto, sono in molti ad avere una visione romantica in merito: studio privato con mobili in mogano, caffè fumante sullo scrittoio e pioggia battente fuori dalla finestra. Il guaio è che diventare degli scrittori affermati sembra un obiettivo che riguarda pochissimi eletti, senza contare la mancanza di chiarezza e trasparenza sui guadagni che effettivamente si possono percepire nell’arco di un anno. Se hai un romanzo nel cassetto oppure hai deciso di pubblicare le tue poesie, nei prossimi paragrafi ti spiegheremo . Come diventare unoPrima di scoprire se hai la possibilità di far diventare la tua passione un vero e proprio lavoro a tempo pieno, cerchiamo di comprendere cosa ...