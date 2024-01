Qualificazioni Australian Open 2024 | montepremi e prize money

(Di martedì 9 gennaio 2024) Ile ildelleper gli, primo slam della nuova stagione. Riparte la caccia ai 16 pass per il main draw dell’Happy Slam, ambiti dai 128 giocatori ai nastri di partenza del draw cadetto (da moltiplicare x2 considerando anche il femminile). Come di consueto, è molto nutrita la spedizione italiana, che può contare ben 20 rappresentanti (18 uomini e 2 donne) e spera di portarne il più possibile nel tabellone principale. Ilrecord complessivo dello slamo è pari a 53 milioni di euro (considerando anche il tabellone principale). Il primo turno delleoffre ai giocatori circa 15mila euro totali, bottino crescente ...

...in tabellone dalleLIVE su Discovery+ fino all'11 gennaio . Per la prima volta il tennista australiano Nick Kyrgios (finalista di Wimbledon e campione nel 2022 del doppio...... arrivato a Melbourne dopo aver dovuto saltare per il problema al piede ledel torneo di Brisbane. Anche per Matteo, uscito dalla top 100 mondiale, l'Open rappresenterà il ...Il numero 4 del mondo giocherà nella notte tra martedì e mercoledì (primo match a partire dall’una) contro l’australiano Marc Polmans: il Kooyong Classic verrà trasmesso su SuperTennis e SuperTennix.Matteo Berrettini ha definitivamente superato i problemi fisici ed è pronto a disputare gli Australian Open. Appena arrivato a Melbourne si è allenato insieme a Tsitsipas, prima di un caloroso saluto ...