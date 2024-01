Puglia | gallina depone uovo gigante di 200 grammi | ' Mai vista una cosa simile'

, uovo da record in una fattoria del Leccese: 200 grammi di sorpresa L'inizio del 2024 porta ... 'La Vegliese' , che ha raccontato di questo uovo didi quasi 200 grammi, 193 per la ...: Cime di rape stufate, panzerotti fritti con ripieno di mozzarella, pomodoro e formaggio o ... SICILIA: Sfincione (pizza base di cipolla), scacce ragusane, cardi in pastella ein brodo, ...A darne notizia sui social è una nota fattoria della zona, "La Vegliese", che ha raccontato di questo uovo di gallina di quasi 200 grammi, 193 per la precisione, un record - almeno per la loro ...Come ogni anno mettiamo in fila i nostri ricordi golosi degli ultimi dodici mesi, quelli del 2023 appena archiviato, piatti speciali, scoperte, novità, conferme, grandi ristoranti e ...