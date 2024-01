Pubblicità Segugio it con Rocco Siffredi | canzone | campagna | video spot

(Di martedì 9 gennaio 2024) Scheda.it Messa in onda: gennaio 2024 Titolo: Compagnia sbagliata? Protagonista:/musica: clicca qui.it

... il regista hard ed ex porno attore si appresta a tornare sul piccolo schermo nel ruolo di un idraulico per lo spot di.it, che ricorda lacult della Fiat "Buonaseraaaa". Nello spot,...Dopo le patatine, l'idraulico: Rocco Siffredi è l'inedito protagonista del nuovo spot del concept "Compagnia Sbagliata" di.it, che gioca su ironia, ses*o e una celebreFiat diventata un tormentone vent'anni fa. Merito della battuta principale, che fu "presa in prestito" da un noto cinepanettone e che, ...