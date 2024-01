PSG | Luis Enrique vuole Kimmich

Il Paris Saint Germain batte per 2 - 0 il Tolosa e conquista la Supercoppa di Francia . Primo trofeo a Parigi per Luis Enrique che a fine partita ha ... (247.libero)

Ilè molto attivo sul mercato: oltre ai colpi in entrata e le trattative aperte , il club francese ... Diversi calciatori, infatti, stanno trovando poco spazio conEnrique e si sta cercando una ...Secondo quanto riferiscono alcuni media argentini, l'ex attaccante di Napoli esarebbe stato ... Le indiscrezioni Stando al giornalistaVentura, Lavezzi venerdì notte avrebbe avuto una nuova ...I due esterni biancocelesti sono usciti malconci dalla sfida di domenica contro l'Udinese e non recupereranno per la Roma, convocato invece il ...Kimmich pode rumar a França, com Mukiele a seguir o caminho inverso. Paris Saint-Germain e Bayern Munique terão, nos últimos dias, aberto uma via de diálogo tendo em vista uma eventual troca de jogado ...