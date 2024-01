Protom al CES di Las Vegas con il Classmate Robot

(Di martedì 9 gennaio 2024) L’edizione 2024 del CES di Las, la più grande fiera tech negli Stati Uniti e nel mondo, in programma dal 9 al 12 gennaio, vedràtra le startup innovative italiane riunite nel padiglione organizzato dall’Ice, Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Ildi, è infatti tra i protagonisti della nuova edizione, al via oggi 9 gennaio, del CES, Consumer Electronic Show di Las. Ilumanoide sperimentato nelle scuole italiane che migliora l’apprendimento e l’ambiente di lavoro didattico, un nuovo compagno in classe di supporto sia agli studenti che ai docenti, come hanno dimostrato i risultati della sperimentazione. “L’essere stati selezionati per presentare il social ...

