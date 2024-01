Proteste Sindacali contro i Tagli nel Piano di Dimensionamento Scolastico

(Di martedì 9 gennaio 2024) L'Aquila - Ildidella rete scolastica adottato dalla Giunta regionale nel 2024 ha scatenato ledei sindacati, che lo ritengono inadeguato e in grado di risolvere solo parzialmente i problemi reali della gestione della scuola abruzzese per il prossimo anno. Per la Cisl Scuola, illascia irrisolti i nodi critici della gestione scolastica, prevedendo, nella migliore delle ipotesi, almeno 8 autonomie scolastiche in reggenza senza un dirigentetitolare. Secondo Davide Desiati, segretario regionale Cisl Scuola, "il numero potrebbe essere addirittura significativamente superiore". La situazione è aggravata dalla presenza di diverse decine di scuole senza direttori amministrativi titolari, che dovranno ancora ricorrere a incarichi ...

In Marocco anno difficile per la scuola, con una ondata diper le riforme all'Istruzione che hanno scontentato i sindacati nazionali. Per far fronte ... almeno, le rivendicazioni. ...... hanno riscontrato difficoltà nel risolvere la situazione, attribuendo la responsabilità del problema alla privatizzazione e citando questionie contrattuali. Un gruppo di residenti si sta ...Turni “massacranti” dalle 12 fino alle 17 ore consecutive a causa della mancanza di personale a Prosperius e Casa di Cura ex Villa Cherubini (due strutture sanitarie che contano in totale, tra diretti ...BARI - Una controversia è emersa al Policlinico di Bari in seguito all'aumento dei posti letto nelle unità operative di area medica, una disposizione firmata dal Direttore Sanitario dell'A.O.U. Policl ...