Pronostico in breve | Blackpool vs Burton – 24 01 24

Leggi su justcalcio

(Di martedì 9 gennaio 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Concorrenza: Trofeo EFL Mercato: Vittoria delProbabilità: 4/7 @1xBet Cercando di aggiudicarsi il biglietto per la semifinale dell’EFL Trophy mercoledì sera, ildarà il benvenuto aBloomfield Road. A partire dai padroni di casa, che hanno strappato un replay della FA Cup in casa del Nottingham Forest durante il fine settimana, ilsarà sicuro di fare una dichiarazione qui. Ancora con l’obiettivo di assicurarsi un immediato ritorno nel campionato nel 2024, gli uomini di Neil Critchley saranno entusiasti di fare un ritorno a Bloomfield Road mercoledì sera. Aprendo il nuovo anno con una vittoria di routine per 2-0 contro Lincoln, l’ex allenatore del Liverpool ha visto la sua squadra guadagnarsi una vera reputazione per il ...