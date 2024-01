Pronostico Coppa d' Africa quote | ecco chi vincerà secondo i bookie

Torna la Coppa Italia ed è alta l’attesa per le partite degli ottavi di finale. Nel primo match in campo Lazio e Genoa, due squadre ambiziose ed in ... (calcioweb.eu)

Tre giorni dopo la goleada dello Stadium, la Juventus chiede nuovamente strada alla Salernitana. Questa volta si gioca all’Arechi e in palio non c’è ... (metropolitanmagazine)

D'AFRICA QUOTE La Costa d'Avorio, giocando in casa, può sfruttare il tifo del suo pubblico e per questo va considerata nel lotto delle grandi favorite. Ma nel suo girone di ...... finlandese recente protagonista dellaDavis a Malaga. Nel primo set Wave perde appena ... nonostante partisse con i favori delcontro la wild card di casa Dane Sweeny . Dopo un primo ...Milan, Stefano Pioli sta studiando l'undici titolare per affrontare l'Atalanta in Coppa Italia. Vediamo qui di seguito le scelte ...Liverpool-Fulham è una semifinale d'andata di League Cup e si gioca mercoledì alle 21:00: probabili formazioni e pronostici.