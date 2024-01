Pronostico Coppa Asia quote | Mancini può vincere con la sua Arabia?

(Di martedì 9 gennaio 2024)d'al via: la competizione che mette di fronte le 24 migliori nazionali del continente si svolgerà dal 12 gennaio al 10 febbraio in casa dei campioni in carica del Qatar. Scopriamo ...

Torna la Coppa Italia ed è alta l’attesa per le partite degli ottavi di finale. Nel primo match in campo Lazio e Genoa, due squadre ambiziose ed in ... (calcioweb.eu)

Tre giorni dopo la goleada dello Stadium, la Juventus chiede nuovamente strada alla Salernitana. Questa volta si gioca all’Arechi e in palio non c’è ... (metropolitanmagazine)

Osimhen contro Salah in Coppa d'Africa : può essere questo uno dei temi principali del torneo che si aprirà il 13 gennaio in Costa d'Avorio con la ... (247.libero)

ASIA QUOTE Lad'Asia è un appuntamento da non sbagliare per Roberto Mancini e la sua Arabia Saudita : l'ex c.t. è chiamato a riscattare un inizio difficile alla guida dei ...Il quarto diItalia Milan - Atalanta è intrigante perché si affrontano due delle più forti formazioni italiane degli ultimi anni e ilnon è mai una certezza. A dire il vero anche quando il Milan ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Sette anni dopo, Lazio e Roma si ritrovano in Coppa Italia. Allora si trattava di una semifinale, dove ebbero la meglio i biancocelesti nel doppio confronto; domani pomeriggio le due formazioni ...