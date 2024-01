Pronostici di oggi 9 gennaio | coppa Italia | Efl Cup e Coppa di Portogallo

(Di martedì 9 gennaio 2024) Eccoci dunque al riepilogo deidi, settimana all’insegna dei trofei nazionali e insi giocano in quarti di finale, aprono il programma Fiorentina e Bologna al Franchi in una sfida tra squadre che sognano il quarto posto in campionato. Nella Efl Cup per il Chelsea impegno contro il Middlesbrough InfoBetting: Scommesse Sportive e

Riparte la serie C con le prime gare del 2024 e nel girone C il Taranto di Capuano quinto in classifica va a far visita al Foggia in questo derby ... (infobetting)

Eccoci dunque al riepilogo dei Pronostici di oggi 7 gennaio , domenica dominata dalle big che fanno la loro apparizione in campo in tutto il ... (infobetting)

Eccoci dunque al riepilogo dei Pronostici di oggi 9 gennaio , settimana all’insegna dei trofei nazionali e in Coppa Italia si giocano in quarti di ... (infobetting)

...00: formazioni,, tv e streaming. Fiorentina e Bologna non vogliono riscrivere soltanto ... che in classifica hanno un punto in meno della Fiorentina e adsarebbero qualificati all'Europa ...Indice Partite in Diretta Live del giornoperProgramma delle partite del 9 gennaio Risultati in tempo reale del 9 gennaio Partiamo dall'Italia dove si incroceranno le squadre ...Pronostico Discesa Libera Wengen: chi vincerà Kilde, Odermatt o Sarrazin Mattia Casse il miglior azzurro in quota.Liverpool-Fulham è una semifinale d'andata di League Cup e si gioca mercoledì alle 21:00: probabili formazioni e pronostici.