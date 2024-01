Proiezioni Meteo a Lungo Termine | L' Inverno Cede il Passo a Temperature Mitigate

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 9 gennaio 2024) Roma - Un cambio di scenariorologico si prospetta a metà gennaio, con l'che sembra fare temporaneamente marcia indietro. Le correnti di aria artica influenzeranno le nostre regioni, ma l'anticiclone atlantico mostra segni di instabilità, aprendo la strada a una dinamica atmosferica complessa. Attualmente, uno stratwarming sta disturbando la circolazione delle medie latitudini attraverso anticicloni di blocco. Sebbene il gelo persista nel centro Nord Europa e in Nord America, questo non si tradurrà necessariamente in neve e gelo in Italia, a causa di molteplici fattori in gioco. L'anticiclone atlantico mostra una radice non sufficientemente salda, spostandosi troppo ad ovest e influenzando l'Europa in modo diverso. Il ramo del vortice polare siberiano si sposterà verso l'Europa occidentale, mentre masse d'aria più miti atlantiche ...