privatizzazioni | no alla dimissione del capitale azionario di Poste Italiane

(Di martedì 9 gennaio 2024), Failp Cisal: nodismissione deldi“Con la conferenza stampa di fine anno abbiamo appreso dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni della volontà del Governo di perfezionare una ipotesi di dismissione del 30% deldi, oggi detenuto dal MEF, a 65 Fondazioni bancarie, ad un prezzo di vendita corrispondente al valore nominale delle azioni. Si tratta di una operazione insensata dal punto di vista economico ed estremamente pericolosa dal punto di vista sociale che, come al solito, danneggerà solo cittadini e lavoratori, rispettoquale la Failp Cisal manifesta la sua totale e ferma contrarietà”. Lo riferisce in una nota il Segretario ...

