Previsioni meteo | arriva l’inverno | temperature in calo e neve in pianura | ecco dove

(Di martedì 9 gennaio 2024) Stando, quello vero. Secondo leè infatti in arrivo sull’Italia aria fredda di origine artica russa. Questa massa d’aria gelida riuscirà, nel giro di 24-36 ore, a far precipitare ledi almeno 5-7 gradi, sia nei valori minimi che in quelli massimi.Leggi anche:Immacolata: pioggia ema poi cambia tutto L’aria di origine polare calerà sull’Italia a partire già dalle prossime ore,ndo da Nord-Est. Perturbazione invernale che ha già congelato mezza Europa: dalla Germania ai Balcani, dalla Scandinavia alla Russia. A Berlino, ad esempio, lemassime non hanno superato i -5°C. -4°C registrati a Copenaghen,a Vienna, ...

Le per martedì 9 gennaio Nuvole ovunque, anche se non mancheranno i momenti di sole, specie al Nordest e medio versante tirrenico. Nel corso del giorno qualche pioggia su Valle d'... Le per i prossimi giorni ci dicono che arriva il vero inverno, con temperature in calo di almeno 5 - 7 gradi. Anche se non eccezionalmente basse, a causa dell'ingresso anche in Italia di ... Meteo, le previsioni dei prossimi giorni vedranno un probabile arrivo del vero inverno, dopo che nelle ultime settimane, soprattutto al Centro-Sud, le temperature sono rimaste miti.