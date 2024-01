Pozzolo sospeso da Fratelli d’Italia alla Camera

dal gruppo di FdI alla Camera emanuele- Il deputato Emanueleè statodal gruppo di FdI. Lo ha deciso l'ufficio di presidenza del gruppo, come spiegano fonti ...La procura di Biella ha chiuso la prima tornata di accertamentiÈ accusato di aver ferito un parente nella notte di San Silvestro. La pistola dalla quale è partito il colpo è proprio quella del parlamentare ...1 minuto per la lettura ROMA (ITALPRESS) – “L’ufficio di Presidenza del Gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia alla Camera ha adottato in data odierna, in via d’urgenza, la misura cautelare della so ...