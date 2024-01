Potenza | inchiesta su Cpr | arrestato ispettore Polizia

(Di martedì 9 gennaio 2024) L’diRosario Olivieri è statosu disposizione della Procura dinell'ambito di un'indagine riguardante il Centro di permanenza per i Rimpatri di Palazzo San Gervasio (). Olivieri è accusato dei reati di violenza privata pluriaggravata, falso ideologico, calunnia e truffa aggravata ai danni dello Stato. È stato anche disposto il divieto per un anno ad esercitare imprese ai gestori del centro e ad un medico, accusato di maltrattamenti, falsi ideologico e violenza privata pluriaggravata.

commenta Nell'ambito di un'della Procura della Repubblica disulla gestione del Centro per il rimpatrio di Palazzo San Gervasio, un ispettore di polizia è stato posto agli arresti domiciliari. È accusato di ...È quanto emerge dall'coordinata dalla procura disulla situazione all'interno della struttura. Ai domiciliari è finito l'ispettore della Polizia di Stato Rosario Olivieri, mentre al ...Nell'ambito di un'inchiesta della Procura della Repubblica di Potenza sulla gestione del Centro per il rimpatrio di Palazzo San Gervasio, un ispettore di polizia è stato posto agli arresti domiciliari ...Violenza privata pluriaggravata, falso ideologico, maltrattamenti: sono alcune delle accuse nei confronti di poliziotti e medici che operavano all'interno del centro di permanenza per i rimpatri di Pa ...