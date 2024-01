Post-it per la sinistra Fu Togliatti a spiegare che il saluto fascista è un diritto

(Di martedì 9 gennaio 2024) Nell’Assemblea costituente il segretario del Pci insistette per non introdurre un pericoloso reato di opinione. Per questo le braccia tese sono state spesso tollerate come manifestazione esteriore: idea da contrastare con la politica, non con la magistratura

Mentre la ministra dell’Università e della ricerca Anna Maria Bernini è al lavoro sul nuovo decreto per mettere in soffitta l’esperienza dei Tolc, ... (open.online)

Tutto pronto per gli Europei di Ciclismo su pista : in Olanda, ad Apeldoorn, dal 10 gennaio si apre una stagione lunghissima. L’ Italia al femminile ... (oasport)

Nel lungosul blog, però, OpenAI ha anche ribadito la sua posizione : i modelli d'IA necessitano di accedere, nel rispetto del diritto d'autore, all'enorme aggregato della conoscenza umana...Togliatti si battéinserire nel dettato costituzionale una fattispecie particolare: un divieto non generico, ma preciso: riorganizzare il disciolto partito fascista. Lo spirito di quella norma ha ...Sei ammoniti dell’Atalanta contro uno della Roma non sono bastati a Gasperini per evitare la figura barbina del post partita. Secondo il “Ferguson” di Bergamo i nerazzurri sarebbero stati penalizzati ...Caos nella notte in Casa: c'è chi è felice per il ritorno di Beatrice e chi invece è tornato a tremare. Anita non ci sta, vuole abbandonare.