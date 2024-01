Pontecagnano Faiano | soppressione dell’Istituto ‘Pimentel Fonseca | interrogazione di Bisogno

(Di martedì 9 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl capogruppo di Città Pubblica, Giuseppe, ha presentato un’al sindaco ed all’assessore all’Istruzione al fine di ricevere chiarimenti in merito allaComprensivo Eleonora Pimentel, sancita dal piano di dimensionamento scolastico regionale, ed alla suddivisione dei plessi afferenti all’Ic fra gli altri Istituti Comprensivi del territorio. Nell’istanzachiede di conoscere le azioni E gli atti prodotti dall’amministrazione per scongiurare lae quali saranno le azioni politiche istituzionali che l’ente metterà in campo per garantire l’autonomia dei tre istituti comprensivi sul territorio. “L’amministrazione – spiega ...

Attenzionate, in particolare, via Lungomare Tafuri, via Lungomare Marconi e via Delle Calabrie, al confine con. .... A poche ore dall'inizio del 2024, il Comune incassa un primo e significativo finanziamento per l'istruzione. Nell'ambito dei progetti regionali di edilizia scolastica, ovvero all'...Torna ad alzarsi l’attenzione sull’ambiente. A pochi mesi dall’inizio della stagione turistica, mentre ancora pesano sull’economia turistica cittadina le condizioni del ...Verificata la fattibilità del posizionamento di un autovelox fisso, a Salerno, da parte di Comune e Polizia Municipale, per frenare l'escalation degli incidenti registrati in città a causa dell'alta ...