Ponte Morandi | l' ex ad di Aspi Castellucci e 9 imputati risarciscono alcune parti civili

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 9 gennaio 2024) L'ex amministratore delegato di, Giovanni, insieme ad altri novenel processo per il crollo del, ha risarcito 193. La notizia è emersa stamane, alla ripresa del dibattimento dopo la pausa natalizia. "In considerazione del reiterato rifiuto da parte didi riconoscere il risarcimento per il danno subito, 193hanno raggiunto un accordo per una transazione parziale con un piccolo gruppo die solo nei loro confronti è formulata revoca della costituzione - si legge in una nota dei legali - La transazione non è in alcun modo intesa come una, anche implicita, ammissione di colpa”.