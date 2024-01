Poggioreale | il ristorante che coinvolge donne vittime di tratta | migranti e disabili | “Volano per i giovani | ma aumentano troppo i costi”

(Di martedì 9 gennaio 2024) Un, un luogo di aggregazione e di promozione culturale, uno spazio per presentazioni di libri, concerti, spettacoli. Prima del Poggio, a parte qualche piccolo bar e una pizzeria,non presentava altri punti di ritrovo. L’area nella zona orientale di Napoli dove oggi è sorto unera in uno stato di abbandono: un capannone con depositi di materiali inutilizzabili. Dopo mesi di lavoro e oltre due milioni di investimento, a nove anni dall’apertura, l’ex opificio che sorgeva al civico 160 è rinato con un, spazi all’aperto e un giardino, e rimane un punto di riferimento per il territorio. L’idea è partita nel 2014, dopo il successo di quella che doveva essere una semplice mensa aziendale e che invece era diventata un punto di riferimento per tante persone che lavorano nella zona di ...

Sessanta bambini saranno accolti dalla Befana solidale venerdì 5 gennaio negli spazi all'aperto delIl Poggio di viaa Napoli. L'iniziativa, organizzata per il terzo anno consecutivo da Gesco grazie a una donazione della Mutua Sanitaria Cesare Pozzo, nell'ambito del progetto '...L'operazione è scattata quando Del Prete si trovava cena in undella zona collinare di ... Giuseppe Del Prete, classe 1977, è stato trasferito al carcere di, a Napoli. Deve ...Un detenuto napoletano di 33 anni è morto in circostanze ancora da chiarire nel carcere di Poggioreale (nella foto). Lo rende noto Aldo Di Giacomo, segretario generale del sindacato della polizia peni ...Sessanta bambini saranno accolti dalla Befana solidale venerdì 5 gennaio negli spazi all’aperto del ristorante Il Poggio di via Poggioreale a Napoli. L’iniziativa, organizzata per il terzo anno consec ...