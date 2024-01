Pochi medici in Campania | De Luca | «Idonei da graduatorie e un nuovo concorso»

Roma, 30 ott. (Adnkronos Salute) - Pochi giovani medici vogliono diventare dottori di famiglia , una "figura che non è abbastanza valorizzata". A ... (ilgiornaleditalia)

Nonostante i tagli palesati nella Manovra proposta al Parlamento, il governo Meloni continua a rivendicare presunti impegni per sostenere la Sanità ... (247.libero)

Un uomo di 71 anni è Morto la scorsa settimana nell'ospedale di Ponderano. Le cause? A chiederlo è proprio la famiglia, che ha chiesto ... (ilgiornaleditalia)

Un uomo di 71 anni è Morto la scorsa settimana nell'ospedale di Ponderano. Le cause? A chiederlo è proprio la famiglia, che ha chiesto ... (ilgiornaleditalia)

Roma, 18 dic. (Adnkronos Salute) - " medici e operatori del 118, pronto soccorso e punti di primo intervento devono giocoforza lavorare per garantire ... (liberoquotidiano)

Roma, 18 dic. (Adnkronos Salute) - " medici e operatori del 118, pronto soccorso e punti di primo intervento devono giocoforza lavorare per ... (ilgiornaleditalia)

Oggi abbiamoinfermieri e nei prossimi anni ne mancheranno sempre di più. Quindi l'urgenza è quella di un piano straordinario che aumenti il personale al lavoro, ma bisogna anche ...La prognosi deiall'arrivo al pronto soccorso è stata di 40 giorni. Ad attutire il colpo ... Il marito " che lavora sulle piattaforme di estrazione metano ed era rientrato dagiorni dopo ...Il Centro di assistenza e urgenza sarà dedicato ai pazienti meno gravi. Sarà attivo 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20 negli spazi del Cmp. "Oltre una dozzina di professionisti al lavoro, oltre agli inferm ...Quella aperta ieri ospita i medici di famiglia (uno reperibile per emergenze), un’infermiera dedicata ai malati cronici e gli assistenti per anziani e disabili. In Val Bidente dal 22 gennaio anche il ...