Pnrr | slitta di due anni l’ammodernamento di Tac | ecografi e risonanze negli ospedali

Leggi su open.online

(Di martedì 9 gennaio 2024) Nel nuovo piano di revisione delpresentato dall’Italia e approvato dalla Commissione europea a fine novembre,delle grandi apparecchiature di diagnostica degliviene rinviato di due. La scadenza per l’investimento da 1,2 miliardi di euro per sostituire 3.133 apparecchi sanitari vetusti per Tac,e edal 2024 a giugno 2026. Il rinvio era già contenuto nella bozza presentata dopo la Cabina di regia sull’esame preliminare della revisione complessiva del, come anticipato dal ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto questa estate. Come sottolinea oggi, 9 gennaio, Il Sole 24 Ore, ciò comporta diagnosi meno accurate, più esposizione alle radiazioni, più lentezza nell’esecuzione degli ...