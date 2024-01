Pnrr | Decaro ‘striglia’ il governo | “Mantenga gli impegni”

(Di martedì 9 gennaio 2024) Nel corso di una intervista che ha rilasciato al ‘Corriere della Sera’ è intervenuto il presidente dell’Anci, Antonio. Quest’ultimo ha strigliato ilUn Antoniocon le idee chiare e che, di conseguenza, decide di puntare il dito (ancora una volta) contro l’attualetargato Giorgia Meloni. L’argomento è sempre lo stesso e non può che essere quello relativo al. Ne ha parlato in una lunga intervista che ha rilasciato al ‘Corriere della Sera‘. Queste sono alcune delle sue parole in merito: “Ilha spostato dieci miliardi di euro per quanto riguarda i nostri finanziamenti del. Siamo sicuri, oltre ad avercelo garantito, che sono pronti a rimetterli“. Il presidente dell’Anci, Antonio(Ansa Foto) ...

rigetta comunque la prospettiva che i finanziamenti non saranno riassegnati: "Non voglio crederci. Anche perché i piani dei finanziamenti del nostroerano già stanziati. I conti alla fine ...... anche per l'ex caserma Rossanirivendica il verde come tema dominante di queste attività di ...primo stralcio funzionale nella misura economica di 18 milioni 800mila euro finanziati con il, ...Il 22 dicembre scorso era stato il sindaco Antonio Decaro, che ha mantenuto la delega all’Urbanistica ... del più grande polmone verde della città (finanziato con i fondi del Pnrr) si accompagna a uno ...Roma, 9 gen - Antonio Decaro, presidente dell’Anci e sindaco di Bari, in una intervista al Corriere della Sera sottolinea a proposito dei finanziamenti del Pnrr per i Comuni d’Italia: “Il governo ha ...