Pioli si è inventato il prototipo di difensore attaccante | è Theo Hernandez l’Equipe

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 9 gennaio 2024) La trasformazione diincentrale, interessa ovviamente anche alla Francia. Nel 2021, come ricorda, il commissario tecnico Didider Deschamps lo ha letteralmente snobbato. A chi gli chiedeva se il francese poteva trovare posto in nazionale, lui rispondeva: «È piuttosto offensivo, ma non è néné, quindi l’ho messo in mezzo al campo. Deve migliorare in difesa». Poco più di due anni dopo, secondoè diventato un “unche attacca“. Per il quotidiano francese, l’esperimento provato contro il Frosinone e poi ripetuto contro il Monza e contro l’Empoli ha portato i suoi frutti. Il merito va tutto al calciatore o, meglio, alle sue qualità fisiche e alla sua ...