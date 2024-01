Picchia una donna | la rapina e ferisce i carabinieri | condannato a 2 anni e 4 mesi

Leggi su bergamonews

(Di martedì 9 gennaio 2024) Gorlago. Lo scorso dicembre avevato per strada una sua conoscente per portarle via la borsa, poi, una volta in caserma, si era scagliato contro iche per immobilizzarlo avevano dovuto utilizzare il taser. Lunedì 8 dicembre l’uomo, Y.E.F., marocchino di 51, comparso in tribunale per il processo con rito direttissimo, ha patteggiato una pena di 2e 4, oltre al pagamento di una multa di 612 euro, per, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I fatti risalgono allo scorso 5 dicembre. La, una 50enne di Verona senza fissa dimora, si trovava in via Dante Alighieri a Gorlago, quando ha incontrato il marocchino ubriaco. L’uomo, con l’intento di derubarla, ha iniziato a strattonarla, l’ha presa per i capelli, l’ha ...