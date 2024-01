Piani di dimensionamento scolastico regionali 2024 25 | novità +2 | 5% dal Milleproroghe | elenco in aggiornamento

...concernente il Piano Regionale didelle Istituzioni Scolastiche per l'anno scolastico 2024/25. L'atto - spiega una nota della Regione - è stato definito tenendo conto dei...... occorrerebbe, a questo punto, avere il coraggio di approvare il piano di... Avevamo chiesto come Province di mantenere in vita idegli anni precedenti rispondendo così anche all'...“Muro della Regione sul dimensionamento scolastico. Nemmeno di fronte alla bocciatura del governo e nonostante la possibilità di ridurre gli accorpamenti, almeno per l’anno 2024-2025, la Giunta non vu ...La Liguria non si avvarrà della flessibilità del 2,5 per cento sul Piano di dimensionamento scolastico prevista dal ‘Milleproroghe’. Lo ha chiarito stamani in Consiglio regionale l’assessore alla Scuo ...