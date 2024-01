Petris contro il rientro di Beatrice | poi lo sfogo | “Non la sopporto”

Leggi su biccy

(Di martedì 9 gennaio 2024) Dopo averci pensato per qualche giorno,Luzzi ha deciso di rientrare nella casa del Grande Fratello. Poche ore prima del ritorno dell’attrice, Letiziaha rivelato a Vittorio Menozzi e Fiordaliso, che secondo lei la produzione non avrebbe dovuto permettere alla Luzzi di tornare in gioco con loro. “Dipende da come sta lei? Ok, ma se lei è forte magari rientra. Ma non sarebbe giusto, mi capite vero? Mettete da parte il cuore, mettete da parte che non parliamo di. Ti andrebbe bene? Una settimana fuori è tanto. Ha avuto a che fare con le persone. Non era chiusa in un ospedale che magari era circondata. Vitto, comunque ha visto cose e parlato con altri”. Chissà se Letizia avrà mai il coraggio di dire quello che pensa alla sua grande amica. Alfonso Signorini ieri all’inizio della puntata ha ...