Perfect Days e il talento di K?ji Yakusho | ecco chi è il protagonista del film

Leggi su movieplayer

(Di martedì 9 gennaio 2024)di Wim Wenders ci ha fatto conoscere K?ji, uno dei più grandi attori giapponesi. Alle spalle, una carriera piena di collaborazioni illustri sia in Oriente che in Occidente. Lavorare con un certo tipo di attori permette di fare deiche altrimenti non sarebbe possibile girare. Perché, oltre il nome, contano altre qualità. Spesso più importanti, Come la dedizione al personaggio, o la capacità di sposarne il temperamento. Importante poi immedesimarsi nella visione del regista e, cosa fondamentale, bisogna avere il giusto background. Tra l'altro, come in questo caso, ci sono dei ruoli già scritti nel destino di determinati attori. E questo fa la differenza tra il contribuire alla riuscita di una pellicola, o renderla solo realizzabile. Come nel caso di...