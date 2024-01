Perché tutti sono impazziti per le soap nails?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 9 gennaio 2024) C’è una parte di utenti su TikTok che sta impazzendo per un trend in particolare, ossia le. Se altrove le tendenze per le unghie 2024 richiedono il massimalismo con tecniche di grande impatto come le unghie 3D e le tonalità più vivaci come il rosso, leun’alternativa sottile che si colloca silenziosamente all’altra estremità dello spettro. Se vi piace il tocco extraminimalista, beh è il trend che fa per voi. Super pulite (non a caso…) nel design e nel disegno, leimitano efficacemente l’effetto di unghie essenzialmente pulite, e niente più. Sembra una manicure fresca (tipo quell’effetto di quando le unghiestate strofinate, lucidate, tagliate e limate), aggiungono un’esfoliazione ammorbidente e danno ...