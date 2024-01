Perché le auto in questo momento costano così tanto

Leggi su gqitalia

(Di martedì 9 gennaio 2024) Comprare un'nuova è diventato sempre più complicato. Basta guardare i numeri e scoprire che nel 2023 il prezzo medio dellemobili nuove vendute in Italia è salito a 28.000 euro, secondo quanto elaborato dal Centro Studi Fleet&Mobility.numero è la media dei 45 miliardi di euro spesi dagli italiani per comprare le 1.590.610 vetture targate nel 2023. Se la cifra in sé vi dice poco, un paio di riferimenti vi saranno utili: anche nel 2007 in Italia erano stati spesi 45 miliardi di euro per comprarenuove, ma il totale derivava da 2,5 milioni di veicoli immatricolati. In altre parole in 17 anni il prezzo medio di acquisto è salito da 18.000 euro a 28.000. Peccato che il potere d'acquisto degli italiani non sia cresciuto altretnello stesso periodo, con la conseguenza che la ...