Perché la madre di Ravenna ha ucciso sua figlia | «Nella sua mente offuscata è stato un atto d’amore»

(Di martedì 9 gennaio 2024) Giulia Lavatura, 41 anni, è la donna che ieri si è buttata dal nono piano di un palazzo in via Dradi acon ladi sei anni e il cane. Era di nazionalità italo-svizzera e di professione ingegnera, ma lavorava come insegnante precaria e spesso dava ripetizioni online. Lei si è salvata dopo il ricovero all’ospedale Bufalini di Cesena e ora ha 40 giorni di prognosi. «Ma è morta dentro», dice una sua vicina oggi a La Stampa. Il pubblico ministero Stefano Stargiotti indaga per omicidio volontario pluriaggravato e uccisione di animali. Il marito della donna si chiama Davide Timò. Anche lui è ingegnere ma lavora nelle piattaforme petrolifere del Mare del Nord. Era in casa al momento della tragedia ma non si è accorto di nulla. Il testamento La donna ha lasciato una sorta di testamento in uno status su Facebook. In uno scritto lungo e a ...