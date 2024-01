Perché dobbiamo respingere la propaganda russa Scrive Cicchitto

Leggi su formiche

(Di martedì 9 gennaio 2024) Diciamoci l’amara verità: l’apertura di un secondo fronte, per di più in un’area così delicata qual è quella mediorientale, ha dato a Vladimir Putin spazio politico e propagandistico. Anzi, esiste la prova che Putin è attivamente intervenuto nella vicenda israeliano-palestinese, rompendo precedenti rapporti con il governo Netanyahu, egli ha ricevuto una delegazione di Hamas, cosa mai avvenuta nel passato, e ha dichiarato di condividerne le ragioni. In secondo luogo esistono indizi convincenti su un fatto avvenuto nella notte fra il 6 e il 7 ottobre: gli apparati cibernetici israeliani posti a difesa del confine di Gaza sono stati accecati: un’operazione del genere non può certo essere realizzata dai terroristi di Hamas, ma certamente dagli hacker russi. Però, mentre il rapporto politico fra la Russia e la direzione di Hamas è provata...