Per un pugno di voti! | Bologna nel caos | i Verdi mollano Lepore

(Di martedì 9 gennaio 2024) Iil sindaco Pd Matteo. Il motivo della rottura è nell'intervento con cui Davide Celli, l'unico eletto in consiglio comunale peri, si è espresso contro l'ipotesi di impedire la proiezione del film russo anti-Ucraina Il testimone, in programma il 27 gennaio alla casa di quartiere Villa Paradiso. Durissimo: «Prendo atto che isono fuori dalla coalizione di centrosinistra in Comune ae non avrei mai immaginato che per undi voti avrebbero difeso i pro Putin».

... tenuto in ostaggio da Hamas5 anni. Tra i palestinesi liberati figura Sinwar, nel frattempo ... Un regno tenuto in piedi con ildi ferro nei confronti dei miliziani e tolleranza zero con i ...Su Zielo , come noto, lavora l' Inter da un po', sottotraccia ma non troppo: Marotta ha già inl'accordo con il giocatore e il suo manageril futuro,la prossima stagione, a ...Su Zielo, come noto, lavora l’Inter da un po’, sottotraccia ma non troppo: Marotta ha già in pugno l’accordo con il giocatore e il suo manager per il futuro, per la prossima stagione, a zero.L’evento della discordia pro-Putin è stato l’ultimo atto di uno strappo già partito. Così il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha silurato Davide Celli – figlio del noto etologo Giorgio, e unico espone ...