Per l' Eurasia Group le prossime elezioni Usa sono il più grande rischio per il futuro del pianeta

(Di martedì 9 gennaio 2024) Una minaccia per il poaneta. Lepresidenziali negli Stati Uniti rappresentano ilpolitico piùper ildelperché, qualunque sia il loro esito, le ...

Group dopo le elezioni Usa il maggior pericoloil mondo è la crisi in Medio Oriente con la guerra tra Israele e Hamas "che probabilmente sarà solo la prima fase di un conflitto in ...... nonostante una relazione "ancora fondamentalmente conflittuale e segnata dalla sfiducia",... SecondoGroup il 2024 sarà, politicamente, il Voldemort degli anni, l'anno delle tre guerre: la ...Le prossime elezioni presidenziali negli Stati Uniti rappresentano il rischio politico più grande per il futuro del pianeta perché, qualunque sia il loro esito, le istituzioni democratiche americane s ...L'esercito israeliano ha reso noto di aver ucciso Hassan Akasha, dirigente di Hamas responsabile del lancio di razzi dalla Siria verso il nord di Israele. "E' iniziata una fase meno intensa dei combat ...