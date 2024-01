Per La Russa sui saluti romani serve chiarezza | “Non è sempre reato”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 9 gennaio 2024) Fare il saluto romano non èun, secondo il presidente del Senato, Ignazio La. La sua posizione dopo ialla commemorazione delle vittime di Acca Larentia non aiuta di certo a prendere le distanze da quanto avvenuto a Roma in occasione della celebrazione del 7 gennaio. Secondo il presidente del Senato, che parla in un doppio colloquio con la Repubblica e il Corriere della Sera, finora “ci sono state sentenze contrastanti sul fatto che il saluto romano in occasione di celebrazioni di persone decedute siaoppure no: per alcune sentenze della Cassazione non era, per altre invece sì”. Per Lail saluto romano può non essereSecondo La, quindi, è importante che ...