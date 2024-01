Per il Codacons Chiara Ferragni deve rimborsare 1 | 65 milioni di euro ai consumatori

(Adnkronos) – Una azione collettiva contro Chiara Ferragni per conto di tutte le parti lese dai presunti illeciti per cui indaga la magistratura, ... ()

(Adnkronos) – Una azione collettiva contro Chiara Ferragni per conto di tutte le parti lese dai presunti illeciti per cui indaga la magistratura, ... (giornaledellumbria)

(Adnkronos) – Una azione collettiva contro Chiara Ferragni per conto di tutte le parti lese dai presunti illeciti per cui indaga la magistratura, ... (periodicodaily)

Tempo di lettura: 4 minuti bolletta del gas più leggera per i consumi di dicembre 2023 per la famiglia tipo in tutela: scende del 6,7% rispetto a ... (anteprima24)

Gioco d’azzardo - l’Agcom sanziona Meta per pubblicità diretta o indiretta. Il Codacons : era ora

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha sanzionato la società Meta per 5.850.000,00 euro per la violazione del divieto di pubblicità del ... (secoloditalia)